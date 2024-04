Uomini e Donne spoiler settimanali | Mario fa una scenata | un ritorno e un addio

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 15 aprile 2024) Glidirivelano che non mancheranno i momenti particolarmente concitati, sia al Trono Classico sia a quello Over. Per quanto riguarda il primo, al centro del dibattito ci sarà soprattutto Ida Platano. Tra gli Over, invece, saranno tante le dinamiche che verranno affrontate. Ecco tutto quello che succederà. Ida Platano non lascia più il Trono di UeD, poifa unaNel corso delle puntate diche verranno trasmesse nel corso di questi giorni, vedremo che Ida Platano si troverà a fare i conti con delle faccende piuttosto interessanti. Dopo aver paventato l’ipotesi di abbandonare il Trono, i suoi corteggiatori si daranno da fare per riconquistarla. Pierpaolo andrà da lei a farle una sorpresa, ...