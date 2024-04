Uomini e Donne spoiler settimanali | Ida disperata | Maria costretta a intervenire

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 2 aprile 2024) Le anticipazioni di questa settimana di, che vanno dal 2 al 5 aprile, in quanto ieri il talk show diDe Filippi non è andato in onda in occasione di Pasquetta, rivelano che non mancheranno liti molto concitate, specie al Trono di Ida Platano. Anche tra gli Over, però, ci saranno delle discussioni molto accese. Ida Platano in difficoltà con i corteggiatori a UeD:l’aiuta Per quanto riguarda il Trono Classico disi parlerà molto di Ida Platano. La donna uscirà sia con Mario, sia con Pierpaolo. Le esterne andranno bene, ma poi in studio ci saranno delle discussioni, soprattutto con Cusitore. Ida, infatti, gli dirà di essere rimasta un po’ male in quanto sente di non piacergli abbastanza e di non averla pensata nel corso di questi giorni. Lui ...