Milan-Inter | formazioni e pronostico Secondo Attilio Fontana…

Inter - maglie speciali per il derby col Milan : perché oggi è l'Earth Day Il derby Milan-Inter si gioca il 22 aprile nell`Earth Day, la giornata della Terra. Per l`occasione i nerazzurri mettono i propri colori a servizio...

Milan Inter - Klinsmann : «Scudetto circostanza favolosa» Jurgen Klinsmann, ex giocatore dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby tra Milan e nerazzurri Jurgen Klinsmann, ex giocatore dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta dello ...

Milan-Inter probabili formazioni 33ª giornata Serie A : tutti gli aggiornamenti Milan-Inter in Serie A nel Monday Night e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per il Derby di Milano che potrebbe già assegnare lo Scudetto numero venti – quello ...

Milan-Inter - la vigilia non ha eguali : tra solitudine e amore infinito – TS L’Inter vede lo scudetto in casa del Milan. Una vittoria e tutto sarà realtà. Ieri ad Appiano Gentile – scrive Tuttosport – erano in migliaia a supportare i ragazzi di Simone Inzaghi che stanno per ...

Inter - in 9 hanno già colpito il Milan! Doppia occasione speciale ? CdS Stasera Milan-Inter, il derby che può assegnare lo scudetto ai nerazzurri. Nove giocatori della rosa dell’Inter hanno già segnato al Diavolo. Due sperano stasera nello sfizio speciale. SPECIALISTI ? ...