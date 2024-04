Inter - maglie speciali per il derby col Milan | perché oggi è l'Earth Day

L` Inter celebrerà in maniera speciale il prossimo #EarthDay, che come sempre si terrà il 22 aprile giorno in cui il club nerazzurro si troverà...

Calhanoglu il più motivato dell’Inter, anche più di Dimarco. Vincere per chiudere il cerchio - Il regista dell'Inter di Inzaghi, arrivato all'Inter tre anni fa a parametro zero, vuole festeggiare lo scudetto in casa degli ex compagni ...fcinter1908

Inter, Mazzola tra derby e scudetto: “Inzaghi alla Ferguson. Lautaro non si tocca” | ESCLUSIVO - “All’Inter non prenderei neanche Leao” Monumento e bandiera dell’Inter, Mazzola dal 1961 al 1977 ha collezionato 565 gare in maglia nerazzurra con 158 reti segnate. Vincendo praticamente tutto: in ...calciomercato

Inter, Inzaghi vuole partenza razzo col Milan. Sciolto anche l’ultimo dubbio - I nerazzurri vogliono regalare una gioia immensa ai propri tifosi e vogliono entrare nella storia del club. Per farlo bisogna vincere ...fcinter1908