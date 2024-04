L' Europa sta ' cuocendo' a temperature record

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 aprile 2024) AGI - L'ha subito un numerodi giorni di "stress da caldo estremo" nel 2023 e sta letteralmentead alta temperatura. Lo rivelano due importanti osservatori climatici, sottolineando la minaccia di estati sempre più calde e mortali in tutto il continente. In un anno di estremi contrastanti, l'è stata testimone di ondate di caldo torrido ma anche di inondazioni catastrofiche, siccità devastanti, tempeste violente e violenti incendi. Questi disastri hanno causato danni per miliardi di euro e hanno colpito più di due milioni di persone, si legge in un nuovo rapporto congiunto del servizio sui cambiamenti climatici dell'UE Copernicus e l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) delle Nazioni Unite. Le conseguenze per la salute sono state particolarmente gravi. "Stiamo assistendo a una ...