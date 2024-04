L’Europa è il continente che si sta riscaldando più in fretta

(Di lunedì 22 aprile 2024)è ilche si stapiù rapidamente, con un aumento delle temperature pari a circa il doppio della media globale e un incremento degli eventi estremi. Lo dice il rapporto sullo “Stato europeo del clima 2023”, pubblicato dal servizio per il cambiamento climatico del programma di osservazione della Terra Copernicus insieme all’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo). Lo scorso anno le temperature europee sono state sopra la media per undici mesi su dodici. Il 2023 si piazza tra gli anni più caldi mai registrati in Europa. Le ondate di calore hanno portato a un numero record di giorni con stress da caldo estremo, mentre la temperatura media della superficie del mare intorno al Vecchioè stata la più alta da quando si hanno dati a disposizione. Con un impatto enorme sui ghiacciai ...

Migliaia di giovani, a partire da quest’estate, torneranno a viaggiare gratuitamente in treno per L’Europa grazie al programma DiscoverEU. Lo fa sapere la Commissione europea che ha pubblicato ...

UniCredit in rialzo a Piazza Affari nel giorno delle cedole (+2%) - Avvio sopra la parità per i principali listini del Vecchio continente, Milano apre a -0,5% ma lo stacco dividendi pesa per l’1,53%. Iveco parte male (-2%), dopo il cambio al vertice. In spolvero le ...it.benzinga

La pazza corsa alla spesa militare in Europa, l'Italia non partecipa - La spesa per la difesa e la sicurezza in Europa è aumentata del 16% dal 2022 al 2023, con la Polonia che ha più che raddoppiato il suo budget per gli armamenti dal 2014. L'Italia non ha aumentato il b ...it.euronews

