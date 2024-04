AEW | Will Ospreay ringrazia di cuore i fan e Bryan Danielson dopo il match di Dynasty

(Di lunedì 22 aprile 2024) Per chi ha visto AEWnon c’è bisogno di spiegare cosa abbiamo visto nelfra, ma per chi invece se lo fosse perso, che sia fan AEW o sia un fan WWE è decisamente consigliato andare a recuperare questo spettacolare incontro che si candida non solo adell’anno ma forse addirittura ad uno dei migliori in generale.tutti! Unche ci ha tenuto incollati allo schermo per più di 32 minuti che in realtà però ci sono sembrati molto meno data la grande abilità e il grande spettacolo offerto. Mezz’ora dove anche il pubblico è stato coinvolto alla grande e non ha smesso nemmeno per un minuto di incitare i due. A vincere è stato...

Swerve Stickland gets his moment as Will Ospreay and Bryan Danielson wow at strong AEW Dynasty - The crowning of Swerve Strickland as the company’s first black world champion capped the inaugural Dynasty pay-per-view from Chaifetz Arena in Kanas City, Missouri on Sunday night.nypost

AEW: Novità interessanti sul futuro di Jeff Hardy - Dopo Matt, sembra che anche Jeff Hardy possa lasciare molto presto la AEW, il suo contratto scadrà prima del previsto ...spaziowrestling

Willow Nightingale Title Defense Set For AEW Double Or Nothing 2024 - AEW Double or Nothing Will feature new champion Willow Nightingale and Mercedes Mone in action for the TBS Championship, the company has confirmed.msn