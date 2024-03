Meloni la “cocca di Biden” e Salvini tesse le lodi di Trump

Usa, Fox News attacca Giorgia Meloni: "cocca di Biden e voltafaccia": L’articolo, dal titolo inequivocabile "Il voltafaccia di Meloni da anti globalista a pro Europa. La cocca di Biden fa infuriare la base: non la voteremo più", sottolinea la linea atlantista scelta su ...msn

“Meloni cocca di Biden”, Salvini le prova tutte: esalta Trump che perde per la prima volta contro Haley: Dopo Navalny, la giustizia russa e la posizione morbida su Putin, dopo il flop della Lega in Sardegna, il voto disgiunto e le polemiche per il cambio di candidato (Truzzu per Solinas) a poco più di un ...ilriformista

Biden bacia Meloni sulla testa, la battuta di Fiorello: “Ma ce stai a provà”: Fiorello scatenato durante l’ultima puntata di VivaRai2. Lo showman mette nel mirino le due donne forse più famose d’Italia in questo momento: Chiara ...thesocialpost