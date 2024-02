Cristiano Ronaldo | gli arabi non gradiscono il gestaccio | multa e squalifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una gioranta die 30.000 riyal di(circa 8 mila dollari). Costa caro ail gesto volgare fatto in campo durante lo scorso fine settimana. La Federcalcio saudita non ha gradito l'atteggiamento del capitano dell'Al-Nassr, che ha infranto le regole contro la provocazione del pubblico durante una partita. L'episodio è avvenuto nel match contro l'Al-Shabab, in cui la squadra guidata dalla stella portoghese ha trionfato 3-2. Durante l'incontro i tifosi avversari hanno schernito CR7 intonando il nome di Lionel Messi, con l'asso portoghese che ha deciso di rispondere avvicinando una mano all'inguine e l'altra all'orecchio nell'esultanza per aver segnato il gol decisivo. L'accaduto non è passato inosservato, con il video del gesto che è subito diventato virale, causando reazioni di indignazione ...