Curling Junior | l’Italia Maschile conquista l’argento ai Mondiali

Curling, Mondiali junior Lohja: l'Italia maschile scrive la storia. È in finale!

Curling, il risultato resta grande a Lohja in Finlandia: Photo Credit: World Curling Federation. Gli azzurri del Curling si inchinano alla Norvegia al termine di una finale infinita, durata 12 end. Il risultato senza precedenti permette di arricchire ulteri ...ladigetto

Norway are world Junior men’s champions: As the last act of the World Junior Curling Championships 2024, the men played for medals on Saturday afternoon. Gold medal game Norway – who had defeated United States by 10-4 in the semi-final – met ...worldcurling

Curling: azzurrini eroici, ma la finale dei Mondiali jr parla norvegese. Che argento dell'Italia: Risultato storico sul ghiaccio di Lohja, solo al 12esimo end gli scandinavi riescono ad avere la meglio di una nazionale strepitosa.neveitalia