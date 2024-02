Roma | De Rossi coccola Huijsen | “Bello da vedere e da allenare Può fare il centrocampista”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “? Non ci sono limiti, perché ha un livello di conoscenza, di lettura, di gioco, che difficilmente insegni a un giocatore in prima squadra. È qualcosa che lui ha dentro, per me potrebbeil, potrebbe giocare davanti alla difesa”. Lo ha detto l’allenatore della, Daniele De, a Sky Sport, alla vigilia di-Feyenoord, soffermandosi sul difensore in prestito dalla Juventus (che domani sera non potrà giocare in quanto fuori dalla lista Uefa). “È uno che ha letture, sia di traiettoria che di giocate, da giocatore 30enne a fine carriera che si gestisce e legge bene tutte le situazioni – ha aggiunto De-. Ha solo 18 anni e adesso arriva la cosa difficile, inserire all’interno di un giocatore fenomenale con la palla al piede anche ...

“ arrivare in finale? Abbiamo le possibilità per farlo, abbiamo una squadra forte, giochiamo bene. Vogliamo tornare in finale e possibilmente ... (sportface)

Roma, De Rossi: "La Roma può vincere anche senza i gol di Lukaku e Dybala. Huijsen Per me non ha limiti": Notte prima degli esami. Non sono bastati sei mesi, trentaquattro partite e due allenatori per rispondere alla domanda: cosa vuoi fare da grande Un interrogativo a cui la Roma, adesso nelle mani di D ...

Roma, Cristante: "Vogliamo tornare in finale di Europa League e vincerla": (ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Il nostro obiettivo è andare fino in fondo ... Cristante commenta poi l'arrivo di De Rossi in panchina: "L'ho trovato bene. Il mister è arrivato e non aveva bisogno di ...

Emma Verdecchia e l'Asd Gym Art sul gradino più alto del podio a Zagarolo. Foto: Soddisfazioni e riconoscimenti sono arrivati alla società Gym Art anche dalla prima prova del campionato “Élite Libertas 4º e 5º livello” del 17 febbraio a Roma: Beatrice Festuccia 1° al cerchio e 3° ...