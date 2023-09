Pnrr | Lai PD | Per la Sardegna tagliati 500 milioni di finanziamenti ai comuni

(Di sabato 23 settembre 2023) "Per la, su quasi 16 miliardi, aisonoper circa 500di euro", ha fatto sapere Silvio Lai Di: RedazioneLive, foto Il Fatto Quotidiano Il deputato del Pd Silvio Lai ha dichiarato in una nota che " Dopo i rapporti di Banca d'Italia, della Corte dei Conti e del Formez, il dato dei tagli al Pnnr sulle singole Regioni può ...

"Per la Sardegna , su quasi 16 miliardi, ai comuni sono tagliati finanziamenti per circa 500 milioni di euro", ha fatto sapere Silvio Lai Di: ...

Grazie al, l'amministrazione comunale della cittadina ha ricevuto i soldi per mettere a nuovo la struttura comunale dell'asilo nido. Ad annunciarlo l'amministrazione, che ha fatto sapere di ...... ai comuni sono tagliati finanziamenti per circa 500 milioni di euro", ha fatto sapere SilvioDi: Redazione Sardegna Live, foto Il Fatto Quotidiano Il deputato del Pd Silvioha dichiarato in ...

Pnrr, Lai (PD): "Per la Sardegna tagliati 500 milioni di finanziamenti ... Sardegna Live

Silvio Lai (PD): le dichiarazioni sul taglio misure PNRR Sardegna Reporter

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cagliari, 25 set - Un taglio di mezzo miliardo per i comuni della Sardegna. A denunciarlo, indicando tutti i dati relativi al provvedimento, e' il deputato del Pd e co ...Interrogazione del centro sinistra in consiglio comunale. La minoranza preoccupata per i fondi che verranno a mancare e per un possibile dissesto finanziario del Comune, nel caso in cui abbia già mand ...