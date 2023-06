Pier Silvio Berlusconi | “Ho una dipendenza dalla fatica fisica”

Leggi su tpi

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dopo aver letto una descrizione che ‘La Repubblica’ ha fatto su di lui,ha deciso di rispondere al giornale raccontandosi e svelando alcuni retroscena mai rivelati prima. Il quotidiano ha descritto l’amministratore delegato Mediaset come timido e come una persona molto attenta al fisico.è nato dal matrimonio trae la sua prima moglie, Carla Dall’Oglio e dal 2015 è amministratore delegato Mediaset. Come già anticipato, in questi giorni, in risposta a quanto scritto su di lui da ‘La Repubblica’, ha deciso di inviare al noto giornale una descrizione molto intima di se stesso. Queste sono state le parole del figlio di...