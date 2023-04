Samuel Peron: “Credevano fossi gay, in infanzia venivo bullizzato” (Di sabato 1 aprile 2023) Samuel Peron è uno dei ballerini storici del programma Ballando con le Stelle (ed al momento anche il maggior indiziato per la maschera del Cavaliere Veneziano a Il Cantante Mascherato) e ieri sera è stato ospite da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio. Il ballerino e volto di Rai1 ha raccontato che da piccolo, a causa proprio della sua passione per la danza, molti Credevano fosse gay e per questo veniva bullizzato con epiteti omofobi e insulti di ogni tipo. “Io ho vissuto nella mia infanzia il bullismo per quanto concerne la mia disciplina artistica. Perché essere un ballerino ai tempi, io sono dell’82, quindi. Adesso grazie a programmi televisivi che portano avanti gli aspetti artistici, passano in secondo luogo. Mentre invece ai tempi o si giocava a calcio, oppure a basket o nuoto. Pensare di fare il ... Leggi su biccy (Di sabato 1 aprile 2023)è uno dei ballerini storici del programma Ballando con le Stelle (ed al momento anche il maggior indiziato per la maschera del Cavaliere Veneziano a Il Cantante Mascherato) e ieri sera è stato ospite da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio. Il ballerino e volto di Rai1 ha raccontato che da piccolo, a causa proprio della sua passione per la danza, moltifosse gay e per questo venivacon epiteti omofobi e insulti di ogni tipo. “Io ho vissuto nella miail bullismo per quanto concerne la mia disciplina artistica. Perché essere un ballerino ai tempi, io sono dell’82, quindi. Adesso grazie a programmi televisivi che portano avanti gli aspetti artistici, passano in secondo luogo. Mentre invece ai tempi o si giocava a calcio, oppure a basket o nuoto. Pensare di fare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GerryGaldieri1 : Alessio Vassallo ci SPOILERA un racconto per metà INSPOILERABILE questa sera in seconda serata su Rai1 a 'Ciao Masc… - BITCHYFit : Samuel Peron: “Credevano fossi gay, in infanzia venivo bullizzato” - SMSNEWSOFFICIAL : A #CiaoMaschio ospiti Antonino, Alessio Vassallo, Samuel Peron e Fabio Esposito @N_DeGirolamo - Novella_2000 : Samuel Peron parla del bullismo vissuto da bambino: 'Avevi tutti sti appellativi come fr*cio, gay, ricch*one' - MontiFrancy82 : A #CiaoMaschio ospiti Antonino, Alessio Vassallo, Samuel Peron e Fabio Esposito @N_DeGirolamo -