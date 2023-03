George Ciupilan difende Nikita e critica i vipponi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sui social George Ciupilan è intervenuto per difendere Nikita Pelizon e fare una critica ai suoi ex compagni vipponi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sui socialè intervenuto perrePelizon e fare unaai suoi ex compagniL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : È tempo di Semifinale nella Casa di #GFVIP e non vediamo l'ora commentarla stasera con i nostri ospiti: Orietta Ber… - ADelleNotizie : GF VIP George Ciupilan sorprende dopo la semifinale #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #tavassi #onestini… - AmayaChannel : RT @alessiah79: “L'unica che è andata in finale perché era forte era Oriana,Micol invece è andata in finale solo perché aveva il sostegno d… - Vale97B : RT @alessiah79: “L'unica che è andata in finale perché era forte era Oriana,Micol invece è andata in finale solo perché aveva il sostegno d… - Anna25249391 : RT @Sara20036194: 'È una bella amicizia, spero continui.' George questa finale di Nikita è anche per te. ?????? #gfvip #ciupilan #nikiters… -