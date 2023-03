Calcio, Olivier Giroud e il Milan pronti a legarsi per un altro anno (Di mercoledì 29 marzo 2023) Uno degli “eroi dello Scudetto 2021-2022” è ad un passo dal rinnovo di contratto con il Milan. Stiamo parlando di Olivier Giroud. L’attaccante francese e il club rossonero, infatti, oggi hanno mosso passi in avanti importanti in vista del prolungamento del suo contratto che andava in scadenza al 30 giugno 2023. Nella giornata odierna, infatti, i rappresentanti dell’attaccante ex Arsenal e Chelsea si sono incontrati con la dirigenza Milanista (nello specifico Paolo Maldini e Frederic Massara) a Casa Milan, per discutere sulla possibilità di allungare di un’altra stagione il rapporto. Lo stipendio dovrebbe aggirarsi attorno ai 3.8 milioni più bonus. La fumata è stata bianca, come riportato da più parti, per cui nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio della firma della punta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Uno degli “eroi dello Scudetto 2021-2022” è ad un passo dal rinnovo di contratto con il. Stiamo parlando di. L’attaccante francese e il club rossonero, infatti, oggi hmosso passi in avanti importanti in vista del prolungamento del suo contratto che andava in scadenza al 30 giugno 2023. Nella giornata odierna, infatti, i rappresentanti dell’attaccante ex Arsenal e Chelsea si sono incontrati con la dirigenzaista (nello specifico Paolo Maldini e Frederic Massara) a Casa, per discutere sulla possibilità di allungare di un’altra stagione il rapporto. Lo stipendio dovrebbe aggirarsi attorno ai 3.8 milioni più bonus. La fumata è stata bianca, come riportato da più parti, per cui nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio della firma della punta ...

