Brozovic fa minuti anche con la Croazia | ma il Galles lo frega al 93’

(Di sabato 25 marzo 2023) Prosegue il ritorno a pieno regime di, che sei mesi fa iniziò il suo calvario di infortuni e partite saltate. Il centrocampista dell’Inter ha giocato per intero ma laha subito l’1-1 al 93’ col. SUCCESSO SFUMATO – Ladi Marceloinizia con un punto e tante recriminazioni le sue qualificazioni ai Mondiali, pareggiando 1-1 col. A Spalato non basta un bel gol di Andrej Kramaric, che al 28’ si libera di un avversario centralmente e dai venti metri supera Danny Ward con l’esterno. Nel terzo minuto di recupero, sugli sviluppi di una rimessa laterale, ladorme e l’esordiente Nathan Brodhead irrompe sul secondo palo pareggiando. Poi ci prova Ivan Perisic, ma Ward si oppone. Pernovanta ...

I numeri di questo campionato sono persino peggiori: 438 minuti e tre gol, in casa con Spezia. Anche il mediano dell'Inter, Brozovic, non è esente dalla svalutazione del valore di mercato.

