Classifica Santander League – Giornata 26

Leggi su justcalcio

(Di martedì 21 marzo 2023) Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! 19/03/2023 alle 22:55 TEC Il Barça ripercorre l’autogol iniziale di Araújo, con le reti di Sergi Roberto e Kessié, al minuto 91, e il campionato si colora di blaugrana Con questa vittoria, il Barça è in testa con 68 punti e il Real Madrid è secondo con 56; dodici punti di vantaggio per i culés a 12 giornate dalla fine La secondaClásico della stagione tra FC Barcelona e Real Madrid si sono concluse con la vittoria culé all’ultimo respiro (2-1). Questo risultato lascia la lotta per LaLiga2022-2023 praticamente condannata, con il barca aumentare il vantaggio sulla squadra ancelotti a 12 punti e con unain meno da giocare. I bianconeri sono avanzati al 9 ‘di gioco in un’azione sfortunata per la difesa locale da quando è stato ...