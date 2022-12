Salernitana | Gelbison steso 2-1 nell’ultima amichevole | doppietta di Piatek

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La, in vista della ripresa del campionato di Serie A 2022/2023 del 4 gennaio contro il Milan, ha effettuato una seduta mattutina di allenamento. Gli uomini guidati da Davide Nicola sono stati protagonisti di un ultimo testcontro il, squadra che milita nel campionato di Serie C, che i granata hanno sconfitto 2-1. Gli ospiti sono andati a segno con Uliano, mentre per la compagine campana il grande protagonista è stato Krzysztof, autore di una. Nella giornata di sabato latornerà in campo al Mary Rosy per una nuova seduta di allenamento alle ore 11:00. SportFace.

tuttosalernitana.com

