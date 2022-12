Juventus | situazione gravissima | un titolare salta tre partite

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 30 dicembre 2022) In vista della ripresa della stagione, Allegri non può considerarsi tranquillo; un, infatti, salterà i primi tre match del 2023. La seconda parte di una stagione unica nel suo genere (prima volta nella storia che si è disputato il mondiale in inverno) è alle porte e lavuole che questo 2023 sia molto diverso rispetto ad un 2022 che ha regalato veramente poche soddisfazioni. Gli obiettivi dei bianconeri sono arrivare in fondo alle due coppe e provare a rimontare il Napoli. Per riuscire in questa impresa, i bianconeri devono sbagliare il meno possibile; serve partire forte in un mese, quello di gennaio, che può essere già decisivo nei sogni scudetto dei ragazzi di Allegri. Il tecnico ha bisogno di tutta la rosa a disposizione e, proprio da questo punto di vista, sembra esserci un grosso problema per l’allenatore. Un ...