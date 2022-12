Ucraina - Russia | Kherson sotto attacco | oltre 30 razzi contro obiettivi civili in 24 ore

la Repubblica

... di aver portato "alla rottura dei legami traed Europa" e anche di tramare per assassinare ... è risuonato di nuovo l'allarme aereo in tutta l'a causa di due Mig decollati da un ...Continua l'attacco delle forze armate dellarusse contro la città di Kherson, in, contro la quale sono stati lanciati almeno 33 razzi nelle ultime 24 ore. Lo scrive su Telegram l'esercito di Kiev. Intanto l'Alto commissariato ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra del 27 dicembre. Petrolio, Mosca blocca le esportazioni ai Paesi con il price cap Vladimir Putin ha firmato il decreto di risposta all'introduzione del price cap sul petrolio. Il testo vieta la vendita di greggio e prodotti ...“La Russa: “Il Msi è stato il partito più democratico di tutti”. La Lega invece è il più colto e Forza Italia il più onesto”. Così sono ...