Sci alpino | Marta Bassino | “Due podi consecutivi soddisfacenti | oggi non era facile”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)si sta rendendo protagonista di una stagione eccellente. Fino asi sono disputati quattro giganti e la piemontese è sempre riuscita a salire sulo: dopo la vittoria ottenuta a Sestriere e il terzo posto di ieri a Semmering, l’azzurra ha confermato il terzo posto nella prova bis sulla neve austriaca e si conferma al comando della classifica della Coppa del Mondo in questa specialità. La nostra portacolori si è dovuta inchinare soltanto al cospetto della statunitense Mikaela Shiffrin e della svizzera Lara Gut, riuscendo a precedere Federica Brignone per appena tre centesimi e facendo capire di avere tutte le carte in regola per inseguire la Sfera di Cristallo tra le porte larghe. Il risultato odierno è il miglior viatico in vista del 2023, che oltre alle varie tappe di Coppa del Mondo proporrà ...

La classifica di Coppa del Mondo difemminile 2022/2023 aggiornata dopo il secondo gigante di Semmering del 28 dicembre. Mikaela Shiffrin conquista la vittoria e allunga ulteriormente in vetta su Sofia Goggia. Guadagnano ...Due azzurri in top - 10, ben sette a punti su otto scesi in pista. Una giornata tutto sommato positiva per il nostromaschile a Bormio, dove è andata in scena la discesa libera. Mattia Casse , anche oggi migliore dei nostri rappresentanti, ha parlato così nel dopo gara: 'Una tre giorni intensa di lavoro, Bormio ... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: Marta Bassino non scende più dal podio, è terza! Shiffrin trionfa in rimonta Deluso Innerhofer, 22esimo al traguardo 'E' andata veramente male' BORMIO (ITALPRESS) - Due azzurri nella top ten della discesa di Bormio vinta ...Gli highlights del gigante femminile di Semmering di mercoledì 28 dicembre, che ha visto trionfare Mikaela Shiffrin davanti all'elvetica Lara Gut-Behrami e alla nostra Marta Bassino.