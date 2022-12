D’Apocalisse più che d' Avvento | Il decimo Natale di Papa Francesco | tra venti di guerra e stragi d’innocenti

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 25 dicembre 2022) Come se i quattro angeli fatali, ai quali nell’Apocalisse è stato dato “il potere di devastare la terra e il mare”, avessero assunto sembianza, e sostanza, di altrettante crisi: economica, energetica, bellica e pandemica, stringendo l’umanità in una morsa letale o tempesta perfetta che dir si voglia. Inaggirabile, forse non arginabile