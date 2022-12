Ascolti tv sabato 24 dicembre 2022 Vigilia di Natale | Io sono Babbo Natale | Il Volo | Una poltrona per due | dati Auditel e share

(Di domenica 25 dicembre 2022)tv24(giorno delladi), qual è stato il programma più seguito ieri sera? Quello che stiamo vivendo tutti è un fine settimana particolare, quello magico del. E ieri sera, nel corso della, il palinsesto televisivo non ha certo deluso i telespettatori. Tra film cult di queste feste, come Unaper due, concerti e commedie natalizie. Ma cosa ha appassionato di più il pubblico, tra una portata e l’altra? Il palinsesto è stato variegato e la scelta dei telespettatori vasta. Cosa ha appassionato di più e ha attirato l’attenzione del pubblico? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i ...

Rai Storia

...rubrica 'La TV che vedo' pubblicata sulle pagine del numero di DiPiù uscito nelle edicole... E anche in questa stagione, come nelle quattro precedenti, Mara registramolto alti con tutte ...... Verissimo , che ogni settimana trionfa conoltre le aspettative. Ormai per Mediaset, e in ...doppio appuntamento settimanale che ha visto aggiungere la domenica allo storico giorno del. ... Ascolti tv sabato 17 dicembre - RAI Ufficio Stampa Stasera in tv, sabato 24 dicembre, su Italia 1 torna l'appuntamento fisso del Natale: "Una poltrona per due". Un claim quasi come se senza "Una pallottola per due" ...Torna l'appuntamento con "Verissimo - Le Storie" anche nel giorno della Vigilia di Natale: ecco ospiti e anticipazioni di sabato 24 dicembre 2022 ...