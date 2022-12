È morto a 65 anni Maxi Jazz | il cantante dei Faithless

La Gazzetta dello Sport

Il vincitore del Giro d'Italia 1965 e del Mondiale 1968 èoggi a Parma. Aveva 85, è stato molto più di un corridore Un Giro d'Italia e un campionato nazionale, un Mondiale vinto in solitaria e con quasi dieci minuti di vantaggio sul secondo ...Il mondo del ciclismo piange la scomparsa, all'età di 85, di Vittorio Adorni, vincitore del Giro d'Italia del 1965 e del campionato del mondo nel 1968. A dare la triste notizia Norma Gimondi, figlia di Felice, con un post su Facebook: "Ciao Vittorio, ... Giorgio Conte, rugbista 15enne morto all'improvviso a Padova. La madre contro i no vax sui social Il mondo dell’arte bianca in lutto per la morte di Roberto Enrico, storico panettiere di San Martino. Aveva 51 anni, è deceduto venerdì, alla vigilia del Natale, all’ospedale San Giovanni Bosco a Tori ...Un ragazzo di 28 anni è morto sul colpo in un terribile incidente stradale avvenuto nell’hinterland di Milano: il 28enne si trovava alla guida ...