Atletica | svelate le date dei primi raduni del 2023 dell’Italia Palmisano c’è | Tamberi out

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La Nazionale italiana dileggera riprende il lavoro in vista della prossima stagione: Marcell Jacobs sarà a Dubai dal 29 dicembre 2022 al 28 gennaio, mentre dal nuovo anno saranno a Tenerife, tra gli altri, Elena Vallortigara, Andrea Dallavalle, Filippo Tortu e le staffettiste della 4×100. In Portogallo, a Monte Gordo, ci saranno Yeman Crippa ed i gemelli Ala ed Osama Zoghlami, mentre a Stellenbosch, in Sudafrica, lavoreranno Fausto Desalu ed i pesisti Zane Weir e Leonardo Fabbri. Ad Ancona presenti Roberta Bruni, Dario Dester e Sveva Gerevini, a Formia i velocisti di 4×100 e 4×400. A Tirrenia presenti i lanciatori, tra cui Rachele Mori, infine a Castelporziano al lavoro i marciatori, tra i quali i campioni olimpici Antonellae Massimo Stano. Assente in entrambi gli elenchi dei saltatori proposti l’infortunato ...

OA Sport

