Manduria | “Voglia di Natale” Oggi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dall’istituto comprensivo “Prudenzano” di: Giovedì 22 dicembre, alle ore 18:00, la location “Spazio Primitivo” (via Santo Stasi I, n° 42 –) farà da cornice a “di”, la manifestazione natalizia che avrà come protagonisti gli studenti della nostra scuola secondaria di primo grado. L’atmosfera natalizia si caratterizza, come ogni anno, con i brani dedicati a questa importante festività: brani intramontabili e sempre presenti nella memoria collettiva. L’esecuzione di brani strumentali prettamente natalizi, l’esibizione canora e la proposizione di alcune riflessioni sul difficile momento che vive il mondo intero sarà l’occasione per i ragazzi delle classi 2^B, 2^C, 2^D, 3^A e di un gruppo misto di studenti delle altre classi della scuola secondaria di primo ...

