Ultime Notizie – La Russa e la seconda carica dello Stato | “Un macigno | immagino la prima”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Questa cosa dellacaricoè una specie di, poveretto, quello che ha la, deve essere terribile”. Così, con una battuta, il presidente del Senato, Ignazio La, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi. Laè quindi tornato sul “numero dei parlamentari ridotto”, motivato dalla necessità di ridurre i costi della politica: “Visti i risultati – afferma – non so se ne valesse la pena. Abbiamo fatto un mezzo buco nell’acqua, ma cosa fatta capo ha. Sicuramente ci sarà un risparmio, ma poteva e doveva essere più ampio”. Sulla disciplina dei collaboratori parlamentari, “per un po’ di tempo, breve, voglio stare ad ...

Corriere della Sera

Leindiscrezioni riportate da GalaxyClub, infatti, suggeriscono che la casa sudcoreana ... 4 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu VIA FONTERelazionate Rumor Samsung Android ......nellesettimane. Gli stessi scioperi che hanno fatto slittare l'udienza di Eva Kaili, reclusa nel carcere di Haren, alla periferia di Bruxelles. Sul fronte politico, dopo alcunedi ... Rapina a Grinzane Cavour, in un video il gioielliere Mario Roggero reagisce contro i banditi L’ultimo consiglio comunale del 2022, che si è svolto a Vasanello lo scorso 19 dicembre, è stata un’occasione di bilancio e di augurio. E’ stato il presidente del consiglio, Giuseppe mancuso, a fare d ...Nicole prova a consolare Dana, triste per una battuta di Milena, ma la conversazione sfocia presto in uno scontro ...