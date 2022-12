REAZIONE A CATENA E 25 PAROLE | MEDIASET PUNTA AI QUIZ IN SPAGNA E PENSA ALL’ITALIA

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Oggi, lunedì 19 dicembre alle 19.00 su Telecinco, la gemella spagnola di Canale 5, debutteranno due importanti novità nel palinsesto della Rete. Parliamo dei game showe 25. Il pomeriggio di Telecinco negli ultimi anni ha dato chiari segni di cedimento. Per chi si intende di ascolti e consulta spesso i siti certificati, avrà sicuramente notato la situazione in cui verte attualmente Telecinco: ascolti in picchiata a quasi tutte le ore con una avanzamento lento ma deciso di Antena3. Rispetto a noi italiani, la Rete di proprietà diha il pomeriggio completamente affidato al programma Sálvame, un contenitore di attualità, cronaca e costume, in onda dalle 16.00 alle 21.00. Per rendere meglio l’idea, provate ad immaginare ad una sorta di Pomeriggio 5 lungo ben cinque ore, nel quale si ...