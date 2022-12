Funerali Mihajlovic | oggi l'ultimo saluto a Roma

il Resto del Carlino

Roma si ferma per l'ultimo saluto a Sinisa. L'orario deiera fissato alle 11.30, ma già alle 10 oltre duemila persone erano radunate all'esterno della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Tifosi presenti: ...del ex - calciatore ed allenatore nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Mihajlovic funerale, l'ultimo saluto lunedì 19 dicembre. Di Vaio: "La squadra sta male" L'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. In questi minuti sono iniziati i solenni funerali dell'ex giocatore della Lazio nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della ...Sono già alcune centinaia le persone presenti davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, a Roma, dove alle 11 di oggi sono previsti i funerali di Sinis ...