Entro fine legislatura | Salvini | un messaggio chiarissimo a casa-Meloni

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo Silvio Berlusconi, anche Matteoè intervenuto alla festa per il decennale di Fratelli d'Italia che si sta svolgendo a Roma. Il segretario della Lega si è collegato in remoto e ha esordito esprimendo un desiderio per l'anno nuovo, ovvero che i “primi doni del 2023 siano due vittorie alle elezioni in Lazio e Lombardia. Avremo una squadra all'altezza della sfida”. Poi il ministro delle Infrastrutture ha voluto sgomberare il campo da ogni voce maliziosa sul suo rapporto con Giorgia. “Ha l'onore e l'onere di essere presidente del Consiglio - ha dichiarato - e lo sarà a lungo. Lavoreremo almeno per i prossimi cinque anni. C'è stata competizione? Sì. C'è competizione ora? No. Ora vogliamo governare almeno dieci anni. Non vado oltre sennò creiamo polemica. La comunità militante della Lega è assolutamente determinata a percorrere un ...

Agenzia ANSA

L'obiettivo dell'iniziativa, chiamata Microsoft Airband , è fornire,ladel 2025, l'accesso a Internet a un 250 milioni di persone in tutto il mondo, di cui 100 milioni di persone che ......18 euro Un passo avanti, ma che secondo Forza Italia, la cui intenzione dichiarata è di aumentare le pensioni minime fino a 1.000 euroladella legislatura, non è sufficiente per tutelare ... Lazio: Salvini, nome del candidato entro fine settimana "Una svolta profonda non si realizza in poche settimane, soprattutto in condizioni così difficili. Tuttavia, sarebbe stato un errore non dare un segnale concreto della nostra volontà di far ripartire ...--- INTERVALLO --- 45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0. 43' - Giallo per Biraghi che scalcia Gelson Martins a centrocampo.