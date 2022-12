Ballando con le Stelle | 17 dicembre | anticipazioni | infortunio di Gabriel Garko | coppie in gare e classifica

(Di sabato 17 dicembre 2022)con letorna in prima serata alle ore 20.35 sabato 17. Durante questa puntata si scopriranno leche poi si sfideranno nella finale che va in onda venerdì 23con le, 17dicon leritorna in prima serata sabato 17con la conduzione di Milly Carlucci. Nella puntata di questa sera si decideranno leche poi si sfideranno nella finale di venerdì 23. Nello spazio dedicato al “Ballerino per una notte” si esibiscono in performance uniche i protagonisti di due ...

... alle 21.00, infine, per concludere una giornata ricca di iniziative, largo spazio alla danza e alla beneficenzail Teatro della Regina che per l'occasione ospiterà lo spettacolo '...Dopo una settimana di pausa,le Stelle 2022 si prepara a tornareuna nuova puntata, la prima finale. Selvaggia Lucarelli però è già prontissima a vedere sfumare quasi sicuramente la possibilità del compagno ...Il Paradiso delle Signore è senza dubbio una delle soap più viste. Adesso tutto il cast della fiction approda in prima serata. Ecco dove.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...