Agenzia ANSA

"Il terrore energetico della Russia deve essere sconfitto in tutte le sue forme". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrintervenendo in video collegamento al summit deiUe. "Il ricatto energetico russo, qualsiasi azione distruttiva della Russia contro le infrastrutture critiche in Ucraina o, ad esempio, ...... in realtà, danon è venuta nessuna apertura - . Biden ha anche sottolineato che gli Usa, ... Invece, idel G7, riuniti per un vertice virtuale, avevano annunciato la creazione di una ... Zelensky ai leader Ue, terrore energetico Mosca va sconfitto - Ultima Ora Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "il terrore energetico della Russia deve essere sconfitto in tutte le sue forme". Intervenendo in videocollegamento al summit dei leader Ue, Zelensky ha sp ..."Abbiamo bisogno di sostegno per l'acquisto del volume di gas utilizzato per compensare i danni causati dagli attacchi russi al nostro sistema energetico: si tratta di circa due miliardi di metri cubi ...