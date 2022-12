Combinata nordica | Coppa del Mondo | Yamamoto primeggia nel PCR di Ramsau Samuel Costa miglior italiano

OA Sport

Il quintetto di eletti è composto dai tedeschi Björn Kircheisen (2007, 2007, 2008, 2009) ed Eric Frenzel (2013, 2015, 2016, 2017); dai norvegesi Magnus Moan (2005, 2006, 2012, 2015) e Jarl Magnus ...La seconda tappa della Coppa del Mondo femminile 2022 - 2023 disi apre oggi, giovedì 15 dicembre, a Ramsau am Dachstein, in Austria, col Provisional Competition Round: sorride l'Italia per il secondo posto di Annika Sieff, mentre si classifica ... Combinata nordica, Coppa del Mondo Ramsau 2022: si punta a "Quota 5". Un terzetto vuole raggiungerla Settimana corrente ricca di tanti appuntamenti agonistici sulla neve. In quanto ci sono gare che sono valide per la Coppa del Mondo 2022-2023 in tantissime discipline. Non solo lo sci alpino, infatti, ...MILANO - E’ partito il conto alla rovescia per i Word Winter Master Games, il più grande evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti over 30 in programma a gennaio 2024 in Lombardia. Una ...