Giuseppe Lemmi | vittima dimenticata della marcia su Roma

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Negli archivi era identificato come Francesco Misiano, “il disertore”. Era invece, comunista, sequestrato e umiliato dai fascisti, e dimenticato dallo stato italiano. Leggi

LA NAZIONE

... evocazione diantichi. Ecco perché il nuovo "Dizionario della lingua italiana" della Treccani, diretto dai linguisti Valeria Della Valle ePatota, il primo dizionario che registra ...... istruzione e comunicazione ' e curata da Paola Barretta eMilazzo , ricercatori dell'... Considerando invece il colore della pelle , i bianchi hanno nominato 88 volte in meno dei neri... Tutti a Gubbio, bus gratuito per i tifosi granata In una bella giornata soleggiata, più di 40 golfisti si sono contesi il 1° Trofeo di golf Sora24.it sulle prime 9 buche del Golf Club Fiuggi 1928.