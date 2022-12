Meteo | in Lombardia schiarite | giovedì attesa perturbazione con precipitazioni diffuse

(Di martedì 13 dicembre 2022) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Nuvolosità diffusa e compatta testimonia l'afflusso di correnti umide sulla, in un contesto che comunque si caratterizza per stabilità e assenza di. L'irruzione di aria fredda dei giorni scorsi mantiene inoltre temperature invernali e inferiori alle medie del periodo. Domani assisteremo a maggiori, specie sulle Alpi, mentreè atteso il transito di una moderataatlantica con la ripresa di. Rinforzo dell'alta pressione in vista del weekend e ritorno delle nebbie in pianura. Temperature che si manterranno basse e tipicamente invernali. Così il bollettinodiffuso da Arpa

