Filippo Bernardi | tutto sul giornalista di Pippe Calzelunghe e la gaffe del meteorologo | età | Facebook | Instagram

(Di martedì 13 dicembre 2022) È ormai virale il video del, che dà la linea alLuca Ciceroni, mentre lui – non accorgendosene – parla di tutt’altro in diretta tv. Resosi conto che Ciceroni non lo sentiva,ha cercato di rimediare leggendo le notizie dei maggiori quotidiani, ma qui arriva la seconda: invece di...

'Ora ci sono le previsioni del tempo con il nostro Luca Ciceroni', gli dà la linea il conduttore. Eppure alle sue spalle il meteorologo parla con qualcuno dietro la telecamera e ...Verso fine trasmissione il conduttoreha dato la linea per le previsioni del tempo. Ciceroni però ha avuto dei problemi con l'audio e non ha capito di essere in onda, tanto che ha ...Buongiorno Italia, il clamoroso fuorionda del meteorologo: imbarazzo in studio (VIEO) Stamattina presto è andata in onda una nuova puntata del programma ...Momenti di imbarazzo a TGR Buongiorno Italia su Rai3, dove il conduttore Filippo Bernardi ha dato la linea al collega che, non avendo capito di ...