(Di lunedì 12 dicembre 2022) Premessa quasi obbligatoria: nella guerra in corso in Ucraina, la Russia è il Paese aggressore. Non stimo Vladimir Putin e lo considero un criminale. Ciò detto: è possibile dire qualcosa anche degli Stati Uniti d’America? Lo faccio parlando di un libro di Daniele Ganser – Le(Fazi) – davvero sorprendente per chiarezza e precisione: “Un resoconto straordinario – scrive Le Monde diplomatique – delle manipolazioni dell’opinione pubblica e delle violazioni del diritto internazionale da parte delle grandi potenze dell’Alleanza Atlantica”. Basta riflettere su alcuni dati per prenderne atto. “Dalla fineSeconda guerra mondiale – scrive l’autore docente universitario di Storia contemporanea in Svizzera – in tutto il mondo la guerra è interdetta. Ci sono solo due eccezioni a ...

straparlare, più o meno sguaiatamente, di uccisionieccetera, ora come ora semplicemente ... ha vita facile: lui spiega quello che farebbero e hanno fatto gli USA in tutte le loro, ...Ecco che un testo come Ledella NATO (Fazi Editore, traduzione di Alessandro de Lachenal, pagg 589, euro 20) dello storico e ricercatore svizzero Daniele Ganser può essere una lettura ... Le guerre illegali della Nato, una lucida analisi dei 13 conflitti che hanno ignorato il divieto Onu Condannati vengono liberati per combattere in territorio ucraino. Molti disertano per tornare a delinquere. Il ruolo dell’agenzia di mercenari Wagner. Armi militari usate per atti criminal ...Aria di guerra tra Serbia e Kosovo: ultimatum per la rimozione dei blocchi stradali eretti dai serbi, Belgrado in stato di allerta mentre i nostri Carabinieri sono già al confine.