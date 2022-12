Glass Onion – Knives Out | Daniel Craig | “La relazione gay di Benoit Blanc riflette la mia vita”

...Tár Everything Everywhere All at Once Gli spiriti dell'isola Women Talking The Fabelmans Miglior film comico o musical Babylon Gli spiriti dell'isola Everything Everywhere All at Once: ...CINEMA Miglior film drammatico Avatar: The Way of Water Elvis The Fabelmans Tár Top Gun: Maverick Miglior film commedia o musical Babylon Everything Everywhere All at Once: Knives Out Gli ...Il regista ha spiegato anche il motivo per cui non ha alcun interesse nel raccontare una storia di origini di Benoit Blanc.Daniel Craig parla della sessualità del suo personaggio di Glass Onion, il detective Benoit Blanc, e della sua passione per i gay bar.