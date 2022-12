Re Edoardo VIII abdica e sale al trono il fratello Giorgio VI

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il più grande scandalo che riguardò la monarchia britannica avvenne l’11 Dicembre del 1936 quando reabdicò in favore di suoVI, per poter sposare la pluri-divorziata Wallis Simpson. Come alto esponente della Chiesa d’Inghilterra non avrebbe potuto congiungersi a una divorziata, i cui mariti fossero stati ancora in vita. Wallis era una donna di 40 anni nata in Pennsylvania, chesposò pochi mesi dopo la suazione. Fu un evento storico inconsueto e rivoluzionario per l’Inghilterra e fece scalpore in tutto il mondo.si toglie la corona per amore, al suo postoVIcon WallisNasce il 23 giugno 1894, durante il Regno della ...