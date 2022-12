In Qatar il Marocco fa la storia e vola in semifinale | il Portogallo battuto 1 a 0

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilfa la: è la prima squadra africana a raggiungere unamondiale. I nordafricani hanno sconfitto 1-0 ilnel penultimo quarto di finale di2022, con un gol di En Nesyri al 42'. Nonostante l'ingresso in campo nella ripresa di Ronaldo e Leao e l'assedio finale, i portoghesi non sono riusciti a pareggiare e i marocchini sono i primi del loro continente a raggiungere la: in precedenza c'erano stati solo i quarti per Senegal, Camerun e Ghana.

