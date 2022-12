Francesca Michielin | “La mia conduzione non perfetta” ma le risponde Ambra Angiolini

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 10 dicembre 2022) L’ultima edizione di X Factor si è appena conclusa, i cantanti, vincitori compresi, avranno più o meno successo lo scopriremo ma c’èche fa un bilancio di questo suo debutto. Per lei non sono mancate le critiche, nel ruolo di conduttrice, soprattutto dopo Cattelan tutto era un po’ complicato. Laè soddisfatta e nel suo lungo post è il commento dia dare una conclusione. Sul suo profilo social la cantante scrive che ormai il suo motto è “non c’è niente che tu non possa fare”.Michelin lo spiega questo motto, si racconta e svela altro di se stessa, forse lo racconta a lei.dopo X Factor “Cresciuta in uno strano compenso tra il lucido pragmatismo di mia madre e il ...