Calcio a 5 | Serie A | il San Giuseppe manda al tappeto la Sandro Abate Vincono L84 | Aniene e Pomezia

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il sabato pomeriggio dellaA dia 5 2022-2023 regala, come di consueto, emozioni, gol e tanto tanto spettacolo. Quattro le sfide in agenda, ecco come sono andate. Nel derby campano fra Real Sana prevalere alla fine sono stati i primi, con il punteggio di 5-3, all’interno di una partita illuminata dalle giocate di Salas e Galletto, autori entrambi di una doppietta, così come Spellanzon, che però non ha potuto gioire appieno delle sue reti vista la sconfitta. Oltre al confronto regionale poi, una “tripla di 3-1 interni”: la L84 ai danni del Città di Melilli, il Pescara sul Futsal Pescara e la Fortitudo Pomerzia sulla Feldi Eboli. Ma non è tutto, perché l’11esima giornata si chiuderà domani, quando in serata si disputerà l’atteso posticipo fra ...