Come guarderemo la Tv in futuro?

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ildell’entertainment New York Times, di Paul Sullivan, pag. 5 L’industria dell’intrattenimento è piena di contenuti. Su questo punto si è convenuto. Se questi contenuti rappresentino un’epoca d’oro per la creazione o un’epoca di eccessi dorati, in cui l’attenzione alla quantità ha danneggiato la qualità, è stato oggetto di un acceso dibattito da parte di una task force di dirigenti dell’industria dell’intrattenimento convocata dal New York Times in occasione del DealBook Summit tenutosi a New York il mese scorso. “Questa è un’epoca d’oro per gli artisti dei contenuti e per lo storytelling”, ha dichiarato Scott Galloway, professore di marketing alla Stern School of Business della New York University e popolare conduttore di podcast. “Netflix spenderà quest’anno più di tutti i contenuti televisivi e cinematografici degli anni ’80”. Ma Michael R. Jackson, ...