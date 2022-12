Putin | Mosca è pronta a difendersi con ogni mezzo | Continueremo a colpire le reti energetiche ucraine

08 dic 13:59: continueremo a colpire le reti energetiche ucraine Il presidente Vladimirha affermato che la Russia continuerà a colpire le infrastrutture energetiche ucraine. 08 dic 12:20 Cavi gelati e danni alla rete, estesi blackout in Ucraina Si complica la situazione della ...... le tensioni globali: cosa c'è da sapere Reportage - Tra le macerie di Kharkiv: "L'offensiva ...10 Media, scambio prigionieri con Russia, libera Griner 12:45 Ucraina,: "Rischio di attacchi ...L'ex ministro dell'agricoltura russo Alexander Tkachev, oligarca vicino a Vladimir Putin, ha sequestrato 161.874 ettari di terreno in Ucraina poco dopo l'invasione del Paese da… Leggi ...La guerra in Ucraina è arrivata al 288esimo giorno. L'esercito russo ha lanciato più di mille missili e razzi in diversi attacchi contro le strutture energetiche ucraine. Vladimir Putin afferma di "ve ...