Estrazioni del Lotto e Superenalotto 8 dicembre 2022 rinviate | perché e a quando

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 dicembre 2022)dele Superena8 novembree aoggi, giovedì 8 novembre, non ci saranno ledele del Superena? La risposta è molto semplice: a causa della Festa dell’Immacolata. Le, come noto, avvengono normalmente tre volte alla settimana, ovvero il martedì, giovedì e sabato, ma subiscono variazioni in occasione di particolari eventi o festività nazionali. Quelle in programma oggi, 8, quindi sono state posticipate. Nel dettaglio: l’estrazione del, 10ee Simboè stata posticipata a domani, venerdì 9 ...