Onana cacciato? Il caso finisce in Parlamento | rovinosi sospetti

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L'esclusione di Andrédai Mondiali 2022? Diventata unain Camerun. Negli ultimi giorni sui social, intanto, sono circolati alcuni pesanti audio in cui una presunta ‘gola profonda' all'interno dello spogliatoio, che svelerebbe le reali motivazioni alla base dell'allontanamento del portiere nerazzurro. Secondo quanto diffuso,avrebbe contestato lo stato di forma di Nicolas Nkoulou al c.t. Rigobert Song e la conversazione sarebbe stata poi riferita in maniera non completamente veritiera dal portavoce della FeCaFoot, Ernest Obama, al presidente della Federazione, Samuel Eto'o, provocando l'esclusione del giocatore, accusato di aver criticato anche le scelte dell'allenatore. Anche ilcamerunese vuole vederci chiaro Sull'accaduto, però, mancano le certezze, seppur in Camerun si discuta ...

Ce l'aveva col suo portiere, Andre, che aveva appenadal ritiro per indisciplina. Davanti agli ascensori dell'hotel Banyan Tree urlava contro l'interista senza alcun riguardo per modi ...DOHA (QATAR) - C ome farsi male da soli. André, il portiere dell' Inter , è statodal ritiro della nazionale camerunese poche ore prima della partita contro la Serbia . Il suo Mondiale è finito per una ruvida discussione con il più ...Beppe Bergomi parla alla Gazzetta dello Sport e analizza le prospettive dell'Inter in vista del ritorno della Serie A dopo i Mondiali e il Natale. Bergomi, cosa dà (o toglie) ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...