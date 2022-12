Germania | arrestati i golpisti guidati dal principe di Turingia | erano pronti  ad assaltare il Parlamento

Volevano assaltare il Bundestag:golpisti Secondo le accuse progettavano un colpo di Stato in, 25 arresti. Tra loro anche Heinrich Reuss, principe di Turingia, doveva essere il nuovo Imperatore. Un fermo anche a ...... mercoled , insono stati eseguiti anche due arresti all'estero, uno in Italia e l'altro in Austria. Lo scrive la Dpa. Gli altrisono stati intercettati nei L nder tedeschi Baden - ...Il blitz compiuto dalle forze dell'ordine tedesche per smantellare un'organizzazione di estrema destra che voleva organizzare un colpo di Stato in Germania è ...Di Redazione Esteri online I sospetti appartengono ad un gruppo di estrema destra, tra loro c’è anche un cittadino russo. Pronto anche un governo ombra sul modello del secondo Reich Raid… Leggi ...