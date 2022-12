Mondiali Qatar 2022 | il Brasile celebra la vittoria con la Corea del Sud con uno striscione per Pelé

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Dopo laper 4-1 arrivata contro ladel Sud aidi, ilha voluto mandare un messagio a, ricoverato in ospedale a San Paolo per curare un tumore al colon. Dopo la partita, i giocatori della Seleçao sono tornati al centro deal campo mostrando unocon la scrittae una foto iconica del mitico numero 10 brasiliano esultante dopo ladeidel 1970 in finale contro l’Italia. Ecco le immagini. Pele, that win was for you pic.twitter.com/kLE6TLSkz4 — SPORTbible (@sportbible) December 5,SportFace.