(Di lunedì 5 dicembre 2022) Poco meno di un milione degli attuali beneficiari perderà ildi. E, fra loro,chi ha tra i 45 e i 60. Le stime di, presentate dal presidente dell’Istituto nazionale di statistica, Gian Carlo Blangiardo, in audizione alla Camera sulla manovra di bilancio 2023, confermano quelle annunciate anche da Bankitalia. «La riduzione colpirà circa 846 mila individui, vale a dire poco più di unsu», ha detto Blangiardo. Ma la parte più interessante del suo intervento riguarda le fasce di età e la composizione dei nuclei familiari colpiti: «Se si considerano i soli beneficiari in età compresa fra 18 e 59– ha spiegato infatti il presidente di– il taglio riguarderà oltre ...

... "Se si considerano i soli beneficiari in età compresa fra 18 e 59 anni - ha spiegato infatti il presidente di- il taglio riguarderà oltre un terzo di essi. La decurtazione della durata ...L'importo lordo sarà rivalutato del 7,3% indel tutto provvisoria, basandosi sui rilievi. Il dato definitivo sarà reso noto in primavera. Fra le varie tipologie di pensioni da rivalutare ci ... Istat: «Via il Reddito di cittadinanza ad un beneficiario su cinque. Durata minore soprattutto per chi ha tra i 45 e i 60 anni» MILANO - Secondo round di audizioni sulla Manovra del governo Meloni. Un documento che il governo è già pronto a ridiscutere, a cominciare dalla possibile retromarcia sul limite a 60 euro per le sanzi ...